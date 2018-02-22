СБУ провела обыски в БЦ "Форум Виктория Парк", заблокировав работу 10 IT-компаний – Маси Найем

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях бизнес-центра "Форум Виктория Парк" (принадлежит Forum Management Group), заблокировав работу около десяти IT-компаний, написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" брат депутата Мустафы Найема, хозяин юридической компании "Миллер" Маси Найем.

"Итак, обыски IT компаний "по-новому". Сегодня целый день не работает с десяток IT-компаний. Обыски по адресу город Киев, переулок Ахтырский, дом 7 (по этому адресу находится БЦ "Форум Виктория Парк" – ИФ). Есть постановление Печерского суда "про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень". Постановление принято на основании ходатайства следователя из управления по расследованию отдельно важных дел ГСУ Генеральной прокуратуры Украины", - написал он.

М.Найем также отметил, что криминально дело, в рамках которого проходят эти следственные действия, касается злоупотребления служебными лицами Департамента градостраения и архитектуры Киевгорадминистрации.