Agrohub проведет исследование инновационных приоритетов агроотрасли

Организация Agrohub, продвигающая инновации в аграрный сектор Украины, в 2018 году проведет исследование для выявления инновационных приоритетов отдельных агрокомпаний и отрасли в целом.

Согласно пресс-релизу организации, исследование "Инновационные приоритеты" (Innovation Agenda) поможет агрокомпаниям сформировать и задокументировать требование на технологии, построить процесс интеграции новых технологий и начать практическое взаимодействие со стартапами, предпринимателями, научными институтами.

"Это отправная точка для системного развития инноваций в любой компании. В результате у компании появляется документ, который отвечает на три вопроса: какие инновации у нас в приоритете; каким образом мы будем их внедрять; какого эффекта ожидаем", - пояснила основатель и директор Agrohub Юлия Порошенко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Методология исследования — диагностика агрокомпаний, выявление их приоритетных потребностей, построение эффективной модели внедрения инноваций - как внутренних, так и по концепции Open Innovation.

Исследование будет проводиться при поддержке международной компании Civitta. Заинтересованность в Innovation Agenda уже подтвердили несколько агрокомпаний, в частности агрохолдинг "ИMK" и агропромышленная группа Agricom.

Проект будет финансироваться агрокомпаниями-заказчиками.

Agrohub - организация, способствующая проникновению инноваций в украинский агросектор и объединяющая усилия многочисленных игроков в отрасли для достижения коллективных преимуществ. Осенью 2017 года Agrohub вместе с компанией "Мироновский хлебопродукт" и технологическим кластером Radar Tech запустил акселератор аграрных инноваций MHP Accelerator. Также организация заключила образовательное партнерство с Киево-Могилянской бизнес-школой.