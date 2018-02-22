СБУ прекратила деятельность транснациональной группировки контрабандистов стероидов

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одесской области деятельность транснациональной группировки, которая занималась контрабандой сильнодействующих лекарственных средств.

Как сообщила пресс-служба областного управления СБУ, правоохранители установили, что житель одной из стран Юго-Западной Азии организовал транзит через территорию Украины анаболических стероидов.

"Сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенона и нандролона ввозились в Украину из одной из соседних стран. Затем в грузах мясопродуктов препараты переправлялись паромами для реализации в странах Евросоюза", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали на территории Черноморского морского порта организатора канала контрабанды и его сообщника, которые сопровождали очередной грузовик с лекарствами. Во время осмотра авто правоохранители обнаружили почти 10 тыс. таблеток и ампул на сумму более 100 тыс. грн. При этом стоимость изъятого в странах ЕС – в пять раз выше.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанным сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.