Болгария в ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и урегулирование конфликта на Донбассе

Заместители министров иностранных дел Украины и Болгарии Василий Боднар и Юрий Штерк на консультациях в четверг обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и непризнание оккупации Крыма.

"Поддержка территориальной целостности Украины, непризнание незаконной оккупации Крыма, урегулирование украинско-российского конфликта на Донбассе - позиция болгарского председательства в ЕС, озвученная во время консультаций с заместителем министра иностранных дел Болгарии Ю.Штерком", - написал В.Боднар в микроблоге в Твиттере.

Как известно, Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Совете ЕС.

Украина и Болгария отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.