Боевики с полуночи 10 раз обстреляли позиции сил АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 10 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении соперник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции близко н.п. Зайцево и Новолуганское, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.

На Донецком направлении НВФ применили 120- и 82-мм минометы у Новотроицкого.