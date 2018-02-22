В Харькове из-за аварии на теплотрассе приостанавливаются занятия в 10 школах

В Харькове в пятницу будут приостановлены занятия в 10 школах в Киевском и Шевченковском районах, оставшихся без тепла из-за аварии на теплотрассе.

"Непосредственно в школах занятия приостанавливаются только на один день. Учебный процесс при этом будет осуществляться дистанционно, то есть школьники получат задания от учителей в электронном виде, или же учебная программа будет уплотнена на следующей неделе. В настоящее время идет информирование родителей о сложившейся ситуации", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В 9 детских садах, оставшихся без тепла, также обзванивают родителей, чтобы установить, нужно ли организовывать работу групп в пятницу.

"Для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать несколько совместных групп с необходимым температурным режимом", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что если аварию удастся ликвидировать в ближайшее время, уже с понедельника и школы, и детсады будут работать, как обычно.

Как сообщалось, в четверг утром на тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы.