Спецпрокурор по "российскому делу" Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Гейтса

Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса, следует из обвинительного заключения.

Мужчины обвиняются по нескольким пунктам - в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также не раскрытии доходов из иностранных источников.

Девять обвинений выдвинуты против П.Манафорта, 14 - против Р.Гейтса, остальные девять - против обоих мужчин.

Согласно документу, П.Манафорт обвиняется в отмывании через оффшорные счета до 30 миллионов долларов.

Ранее издание Politico написало, что в федеральный суд в Вашингтоне поступил документ с новыми обвинениями против П.Манафорта и Р.Гейтса.

В пятницу Р.Мюллер направил в суд документы, в которых сообщает, что его расследование выявило дополнительные факты "преступного поведения" П.Манафорта, "в том числе ряд случаев банковского мошенничества". Тогда Р.Мюллер не выдвинул новые обвинения в адрес П.Манафорта.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что команда Р.Мюллера в настоящее время пытается выяснить, не вступал ли П.Манафорт в сговор с банкиром Стивеном Калком. П.Манафорта подозревают в том, что он пообещал С.Калку, председателю банка Federal Savings Bank, работу в Белом доме в обмен на кредиты на жилье в объеме $16 млн. По данным телеканала, П.Манафорт получил от Federal Savings Bank три кредита в период с конца 2016 года на начало 2017 года. В августе 2016 года С.Калк вошел в собрание экономических советников Д.Трампа, тогда кандидата в президенты США. В итоге С.Калк не получил должность в кабинете Д.Трампа.

Ранее П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Во вторник стало известно, что обвинения в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года предъявлены бывшему сотруднику одной из юридических компаний Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алексу ван дер Цвану. Американские СМИ утверждают, что этот человек - зять российского бизнесмена Германа Хана.

Обвинения в отношении А.ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко.