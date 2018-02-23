В Харькове сложилась критическая ситуация с оксигенаторами, необходимыми для кардиоопераций детям

В отделении кардиохирургии Института неотложной хирургии (Харьков) осталось 2 оксигенатора (газообменных одноразовых устройств, предназначенных для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты) для новорожденных, сообщила заведующая отделением Ольга Бучнева.

"Основная расходная часть для операций – это оксигенаторы. Оксигенатор - это устройство, которое в тот момент, когда мы останавливаем сердце и легкие ребенка, работает за сердце и легкие. На сейчас осталось два детских оксигенатора для новорожденных, и все. Это израсходуется буквально в течение недели-двух, как только появятся новорожденные (которым необходима операция - ИФ)", - сказала О.Бучнева на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, ближайшая поставка оксигенаторов (40 штук) ожидается не раньше, чем через месяц.

"Нам обещают оксигенаторы, получение их через облздрав, но, во-первых, их пока нет. Во-вторых, это не раньше чем, через месяц, т.е. месяц мы никого не сможем оперировать. Все дети, которые родятся с критическими врожденными пороками, не смогут получить помощь. И, в-третьих, вопрос, что это будут за оксигенаторы. Потому что очень часто - виноват в этом не облздрав, ни в коем случае - тендерные закупки, которые производятся, не совсем соответствуют тому, что мы просим", - сказала О.Бучнева.

Она также подчеркнула, что этих 40 оксигенаторов недостаточно для обеспечения потребностей до конца года. "То, что нам обещают дать - это максимум на полгода, даже если нам дадут именно тот размер, который нам нужен", - сказала О.Бучнева.

По ее словам, в харьковском институте неотложной хирургии выполняется около 150-200 детских кардиоопераций в год, из которых около 70-80 – срочные. В отделении оперируют детей не только из Харьковской области, но и из Донецкой и Луганской областей.