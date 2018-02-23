В Люблине у Музея концлагеря Майданек появится памятник украинскому священнику Омеляну Ковчу

Памятник блаженному священномученику Омеляну Ковчу будет построен в польском городе Люблин на проспекте Мучеников Майданека, возле Музея концлагеря Майданек.

Соответствующее решение принято единогласно городским советом Люблина на сессионном заседании в четверг, сообщил пресс-центр Центра исследований освободительного движения.

В резолюции сессии сказано, что фигура отца Ковча является "символом объединения и примирения людей".

В разрешении на строительство памятника определены не только местоположение, но также скульптурное и архитектурное решение.

Средства на памятник планируется получить от пожертвований частных лиц и организаций.

Омелян Ковч – греко-католический священник, счастливый Католической церкви. Во время немецкой оккупации Западной Украины, пытаясь спасти евреев от уничтожения, крестил их и выдавал им метрики о крещении, несмотря на запрет оккупационных властей. Обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал массовые убийства евреев и требовал разрешения посещать евреев в гетто. За это весной 1943 года был арестован гестапо и заключен в концлагере "Майданек". Погиб в концлагере 25 марта 1944 года.

В 2001 году во время пастырского визита в Украину Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил отца Омеляна блаженным священномучеником, а Украинская греко-католическая церковь – покровителем греко-католических священников.