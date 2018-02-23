Украинский военный погиб, еще один ранен в пятницу на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования продолжили использование запрещенного минскими соглашениями оружия, в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще один воин ранен, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В целом за минувшие сутки враг провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", – - говорится в сводке, обнародованной в пятницу утром на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

На Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, соперник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый запас пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики целились по украинским позициям близко Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосового и Лозового. Также с вооружения БМП и стрелкового оружия захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов различных калибров по украинским позициям близко Новотроицкого и Песков.