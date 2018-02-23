Эксперты погранведомств Украины и Молдовы вместе оценили угрозы погранбезопасности

Эксперты аналитических подразделений пограничных ведомств Украины и Республики Молдова в ходе рабочей встречи 21-22 февраля 2018 года в городе Киеве оценили состояние и перспективы усовершенствования межведомственного взаимодействия, а также проанализировали обстановку на совместном участке границы.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, эксперты в рабочем порядке рассмотрели и согласовали вопрос ввода нового формата сотрудничества – трехстороннего анализа рисков с привлечением экспертов аналитических подразделений Украины, Молдовы и Румынии. "Такая форма сотрудничества на сегодня уже эффективно реализовывается Госпогранслужбой с белорусскими и польскими коллегами", – говорится в сообщении.

Стороны признали, что основными угрозами безопасности на совместном участке границы остается незаконное перемещение товаров, в том числе спирта и сигарет.