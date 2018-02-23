Глава Европарламента отстаивал на саммите систему избрания председателя Еврокомиссии из партийных списков

Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил, что, выступая перед лидерами Евросоюза, поддержал принцип выбора председателем Еврокомиссии кандидата во главе списка партии, набравшей наибольшее число голосов избирателей на европейских выборах.

"Европейский парламент поддерживает усиление этой практики, которая увидела свет во время выборов 2014 года (избрание Жан-Клода Юнкера главой Еврокомиссии - ИФ). По нашему мнению, такая практика позволяет сблизить граждан и институты (ЕС - ИФ). Эта система укрепляет демократию в союзе, в то время как мы наблюдаем утрату доверия, неудовлетворенность граждан. То есть что-то идет не так. И мы должны ответить на это недовольство", - сказал А.Таяни в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на неформальном саммите ЕС.

По его мнению, важно "чтобы такой способ назначения председателя (Европейской - ИФ) комиссии усиливал демократию".

"Нам не нужна бюрократическая Европа, принимающая решения без легитимности", - заявил глава Европарламента.

Он пояснил: когда председатель Еврокомиссии избирается депутатами Европарламента, то избиратели ЕС понимают, что, избирая европейских депутатов, они участвуют и в избрании будущего главы Европейской комиссии, и это, считает А.Таяни, является важным моментом для демократии в Евросоюзе.

Председатель Европарламента отметил, что ожидает соответствующего решения от Европейского совета с целью усилить демократию в ЕС, расширяющую вовлеченность граждан.

"Для меня цель моего мандата в том, чтобы усилить такую легитимность, и я также просил глав государств и правительств ускорить темп работы по пересмотру избирательного закона", - добавил А.Таяни.

Он сообщил, что Европарламент не счел правильным включать в свои предложения для Европейского совета предложение о транснациональном избирательном списке, так как эта идея была отвергнута голосованием европейских депутатов.

"Меня спрашивали, может ли в будущем такая позиция измениться. Если будущий парламент захочет изменить ситуацию к следующим выборам (2024 года - ИФ), это вероятно. Но на данный момент большинство (Европарламента - ИФ) по некоторым причинам высказалось против предложения ввести транснациональный список", - сказал А.Таяни.

Как сообщалось, ранее высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя журналистам на условиях анонимности повестку дня саммита, объяснил, что цель обсуждения на встрече европейских лидеров предложения Европарламента избирать главу Еврокомиссии по системе, называемой в Евросоюзе Spitzenkandidaten, то есть из числа кандидатов, возглавляющих партийные списки, заключалась в том, "чтобы посмотреть, как Европейский совет будет реагировать на это предложение Европейского парламента".

По его словам, согласно Договору о Европейском союзе, в этом вопросе последнее слово остается за Европейским советом.

Собеседник журналистов призвал не рассчитывать, что "Европейский совет даст гарантии по выбору кандидатуры на пост председателя комиссии между кандидатов, оказавшихся во главе списков". Совет, конечно, не оставит без внимания итоги выборов, но примет самостоятельное решение. Лидерство в списке "повышает шансы, но не дает гарантий" на назначение председателем Еврокомиссии.

Источник также сообщил, что, кроме того, участники саммита обсудят отвергнутую большинством Европарламента идею формирования "транснационального" избирательного списка. Функционер ЕС отметил, что реализовать такой проект к европейским выборам 2019 года не удастся. "Несмотря на это, председатель (Европейского совета Дональд - ИФ) Туск считает, что это интересная идея, которая заслуживает в дальнейшем углубленного изучения к европейским выборам 2024 года", - сказал чиновник ЕС.

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