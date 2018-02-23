Вице-спикер Сейма Польши допускает внесение изменений в закон об ИНП

Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявляет о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечает, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность, пишет "".

"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", - заявил Р.Терлецкий в эфире телеканала TVP Info в четверг.

При этом, по его словам, в деле "украинской части закона вероятно определенное уточнение". "Этой украинской части, по правде говоря, больше только нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", - сказал Р.Терлецкий.

Ранее в интервью еженедельнику Sieci Р.Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". «Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", - отметил он.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства Анджея Дуду вмешаться в ситуацию.

В тот же день, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу. При этом глава государства подчеркнул, что, вероятно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши.

В то же время глава Польского государства опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также заявлял о планах обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.