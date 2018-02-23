Объем ввезенных в Украину фальсифицированных серий лекарств составляет менее 1%

Количество фальсифицированных серий лекарственных средств иностранного производства в 2017 году не превышает 0,001% от общего количества препаратов, ввезенных на территорию Украины, сообщила глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Наталья Гудзь в ходе публичного отчета по итогам деятельности службы в пятницу.

По ее словам, общее количество ввезенных на территорию страны серий лексредств составляет около 79,8 тыс.

Глава Гослекслужбы, комментируя проблему фальсификации лекарственных средств, выразила надежду, что отмена моратория на проверки субъектов хоздеятельности даст ведомству больше полномочий и возможностей для сокращения объема таких препаратов.

Согласно данным Гослекслужбы, в 2015-2016 гг. количество импортного фальсификата составляло по 0,12% от общего объема ввезенных препаратов.

Ранее Гослекслужба акцентировала внимание на регулярной публикации информации относительно выявленных и запрещенных фальсифицированных препаратов.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 февраля 2018 года обнародовал утвержденный своим постановлением от 18 декабря 2017 года перечень органов госнадзора, на которые не распространяется действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Перечень включает 24 государственные структуры, в том числе Гослекслужбу.