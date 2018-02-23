Во Львове приговорили к разным срокам трех членов добробата "ОУН", обвиняемых в подготовке терактов

Шевченковский районный суд Львова приговорил троих членов добровольческого батальона "ОУН" к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет за подготовку теракта на железной дороге возле Львова.

В частности, Андрея Макаришина приговорили к трем годам лишения свободы, но суд установил ему трехлетний испытательный срок и постановил освободить из-под стражи в зале суда.

К 4 годам лишения свободы приговорили Василия Шпика, которому также установили трехлетний испытательный срок, а время содержания под стражей зачислили как отбывание срока. Вследствие этого В.Шпика также освободили из-под стражи в зале суда.

К пяти годам лишения свободы суд приговорил Романа Парамущака, зачислив как отбывание срока время содержания под стражей.

Р.Парамущак стал единственным приговоренным к реальному сроку отбывания наказания. При этом срок считается со дня задержания – 7 августа 2016 года.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде.

Как сообщалось, в августе 2016 года СБУ задержала во Львове 5 человек по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Во время задержания один из них ранил из огнестрельного оружия сотрудника СБУ. По указанному факту СБУ открыла уголовное производство по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), ст.263 (незаконное обращение с оружием или боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

В минувшем году двоих обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы условно.