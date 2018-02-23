Стивидоры Одесского региона договорились применять рыночные цены на перевалки в новом МГ

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) достиг предварительных договоренностей со стивидорными компаниями Одесского региона относительно применения ими рыночной цены на услуги по перевалке.

"Со стивидорами проводятся встречи и разъяснительная работа относительно увеличения стоимости перевалки. По предварительной информации, стивидоры Одесского региона планируют увеличить стоимость перевалки в новом маркетинговом году. Планируются мероприятия по организации проверок", - сообщили агентству в пресс-службе Офиса крупных плательщиков.

Как сообщалось, Одесский окружной административный суд вынес решения, которыми признал противоправными доначисление Одесским управлением Офиса налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям "ТИС-Зерно" и ООО "ИЗТ". Офис по результатам проверок доначислил НДС в связи с несоответствием между договорной ценой, ценой поставки услуг и рыночной ценой на услуги в других морских терминалах.

"Дела обжалуются в апелляционном порядке", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов сообщал о выкрытых схемах сокращения базы налогообложения и выноса точки прибыльности за пределы Украины, за счет чего, по оценкам Офиса, стивидорные компании недоплатили в бюджет не менее 500 млн грн.

Он также отмечал, что услуги перевалки часто предоставляются предприятиями-связанными лицами предприятиям-нерезидентам, являющимися посредниками и имеющими оффшорный статус, что позволяет разделять оплату услугу на две части: треть платить украинскому оператору, а две трети выводить из Украины. Ее предприятие-нерезидент платит связанной с компанией-стивидором материнской компании, зарегистрированной в стране с льготным налогообложением.