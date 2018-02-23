Ощадбанк реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках упрощенной процедуры

Ощадбанк (Киев) реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации", сообщил глава правления финучреждения Андрей роскошный.

"Мы - единственный государственный банк, воспользовавшийся механизмом реструктуризации в рамках закона "О финансовой реструктуризации". 4 млрд грн уже реструктуризировано, 8 млрд грн сейчас в роботе", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщается на веб-сайте административного секретариата при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), который курирует систему финансовой реструктуризации, только до настоящего времени подано шесть заявок на реструктуризацию обязательств перед Ощадбанком. В том числе 15 июля 2017 года заявку подали ООО "ВиДи Автосити" и ООО"ВиДи Автосити Кольцевая" (оба - Киевская обл.), 1 сентября - ООО "Компания "Нитеко" (Киев), 6 сентября – ООО "Марист-Трейд" (Мариуполь Донецкой обл.), 19 сентября – ООО "Торф Ленд Украина", 2 февраля 2018 года - ПАО "Укрвторчермет" (оба – Киев).

По данным секретариата, обязательства первых четырех заявителей были успешно реструктуризированы. Суммы обязательств, а также условия реструктуризации не уточняются.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) между 88 действовавших в стране банков.