Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,975 грн/$1 с 27,055 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,96-26,99 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9887 грн/$1 с 27,0718 грн/$1. Торговый оборот составил $316,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$386,84 млн.