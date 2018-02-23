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Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/$1
23.02.2018 19:10

Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/$1

Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,975 грн/$1 с 27,055 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,96-26,99 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9887 грн/$1 с 27,0718 грн/$1. Торговый оборот составил $316,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$386,84 млн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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