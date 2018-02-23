Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении нового пакета ограничительных мер, направленных на усиления давления на Северную Корею.

"Я хочу сказать это, люди спрашивали. Мы ввели сегодня против Северной Кореи самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны", - заявил Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Трамп также выразил надежду на то, что благодаря этим мерам "случится что-то положительное, мы увидим это".

Ранее ообщалось, что "санкции нацелены против 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер".

Несколькими неделями ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Северную Корею в скором времени ожидают "наиболее жесткие и агрессивные" экономические санкции.