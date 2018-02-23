Минфин изучает необходимость докапитализации госбанков для реализации их обновленной стратегии

Министерство финансов Украины в настоящее время изучает необходимость дальнейшей докапитализации государственных банков для успешной реализации их обновленной стратегии, сообщил глава ведомства Александр Данилюк.

"Я исхожу из одного принципа: есть стратегии (госбанков – ИФ) и они должны быть реалистичными. И менеджмент, и акционера должны быть настроены на то, чтобы их воплотить. Поэтому, действительно сейчас есть вопросы, и по докапитализации Ощадбанка. Мы сейчас проводим соответствующий анализ. Если это является необходимым для успешной реализации стратегии Ощадбанка, это будет сделано", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2017 года заявил об ухудшении качества кредитных портфелей Ощадбанка и Укрэксимбанка и об изучении необходимости докапитализации финучреждений. По данным центробанка, прежде только, снизилось качество кредитов, выданных крупным бизнес-группам, и обесценились залоги по таким кредитам

Минфин на следующий день подтвердил соответствующую информацию и сообщил, что сумма необходимой докапитализации будет определена после консультаций с НБУ.

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 27 декабря 2017 года утвердил дополнительную капитализацию государственного Ощадбанка на 5 млрд 750 млн грн.

Всего в течение 2016-2017 годов правительство направило на докапитализацию госбанков, без учета ПриватБанка, 36,6 млрд грн, в том числе 19,6 млрд грн – в капитал Ощадбанка и 17 млрд грн – Укрэксимбанка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) между 88 действовавших в стране банков.