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Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек
23.02.2018 19:41

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подали 46 человек, сообщила член номинационной комиссии Светлана Голикова.

"46 заявлений. Пять от женщин. Раскрытие конвертов 26 февраля", - написала она на своей Facebook-странице в пятницу.

Как сообщалось, 23 февраля завершается срок подачи заявлений на участие в конкурсе.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в т.ч. глава.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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