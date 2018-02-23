Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подали 46 человек, сообщила член номинационной комиссии Светлана Голикова.

"46 заявлений. Пять от женщин. Раскрытие конвертов 26 февраля", - написала она на своей Facebook-странице в пятницу.

Как сообщалось, 23 февраля завершается срок подачи заявлений на участие в конкурсе.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в т.ч. глава.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.