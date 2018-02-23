Корпорация "Богдан" начала в ВСУ программу обучения эксплуатации санитарных "Богдан-2251"

Корпорация "Богдан" начинает в Вооруженных силах Украины комплексную программу обучения эксплуатации санитарных автомобилей "Богдан-2251", сообщила пресс-служба корпорации.

Как отмечается в размещенном на ее сайте сообщении, первый двухдневный учебный курс прошел на днях на базе автосборочного завода №2 ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" (Черкассы). Цель курса - достижение максимальной эффективности эксплуатации поставленной армии техники.

"Группа военных ВСУ в составе 24 чел., в которую входили водители и медики, в первый день учений ознакомилась с теорией эксплуатации санитарных автомобилей, с особенностями конструкции их топливной системы и коробки передач. Второй день курса был посвящен практике. Присутствующие представители СМИ наблюдали за ходом учений и могли на собственном опыте убедиться в качестве техники", - уточняет пресс-служба.

"По итогам двух дней учений водители и медики ВСУ научились главным правилам эксплуатации санитарных автомобилей "Богдан-2251", что позволит обеспечить их высокую эффективность в зоне боевых действий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Министерство обороны заказало у корпорации "Богдан" 100 санитарных автомобилей. В апреле 2017 года военным была передана первая партия техники.

Разработчиком и производителем "Богдан-2251", который призван заменить в украинской армии морально и технически устаревшие УАЗ-3962 российского производства, выступает "дочка" АО "АК "Богдан Моторс" – "АСЗ №2" (Черкассы).

Санитарные "Богдан-2251" повышенной проходимости на шасси GreatWall Wingle 5 созданы с учетом современных требований и передового опыта оказания доврачебной помощи военнослужащим. Каждый автомобиль позволяет транспортировать до вочсьми раненых.

Ранее ряд СМИ, включая американскую The New York Times, озвучил информацию о выявленных у части поставленных в армию санитарных "Богдан-2251" технических неисправностей. Согласно выводам умышленно созданной производителем комиссии, причиной неисправности стал выход из строя топливной системы автомобиля из-за использования некачественного топлива, а также нарушения военными условий эксплуатации или регламента сервисного обслуживания.

Между тем корпорация "Богдан" вместе с заказчиком приняла решение о подготовке мероприятий по модернизации санитарного "Богдан-2251" для нужд медслужбы ВСУ.

Созданные совместные рабочие группы должны обеспечить уточнение технического задания на автомобиль, подготовить финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений в увязке с действующей системой медицинской эвакуации и требованиями лечебно-эвакуационного процесса, сообщила пресс-служба корпорации.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В новых условиях корпорация "Богдан" также продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.