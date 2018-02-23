Промпроизводство в Украине в январе-2018 выросло на 3,6% к январю-2017

Промышленное производство в Украине в январе 2018 года выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2018 к январю-2017 возросло на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2018 к январю-2017 рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее только, было связано с более высокой температурой в этом году.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-2018 по сравнению с январем- 2017 сократилось на 62%, в Донецкой области - на 9,1%.

Что касается остальных областей, то в январе текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован во Львовской (на 18,1%), Николаевской (на 16,5%), Черновицкой (на 16,1%), Ивано-Франковской (на 15,2%), Киевской (на 10,8%), Запорожской (на 10,2%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.