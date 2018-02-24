Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что модернизация наружного освещения в столице повысит безопасность на дорогах и сэкономит значительные средства бюджета, сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации.

"Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на столичных улицах и сэкономит значительные средства городского бюджета", – отметил В.Кличко в эфире телеканала "Киев" в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что в 2018 году на модернизацию освещения планируется выделить 300 млн грн. Также он отметил, что ежегодно Киев платит 120 млн грн за наружное освещение.

"Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы гораздо лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 млн грн на электроэнергии ежегодно", - сказал Виталий Кличко.

Мэр добавил, что уже есть первые положительные отзывы киевлян, которые увидели новое наружное освещение на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинки и других улицах.

"Оно имеет более красивый вид. Это также - безопасность движения и экономия больших средств. Мы должны использовать современные технологии", - отметил В.Кличко.

только в 2018 году в ГККА планируют модернизировать наружное освещение на 163 объектах - улицах, мостах, парках, придомовых территориях города.