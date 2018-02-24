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За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь
24.02.2018 06:56

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

        За минувшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, не пострадал ни один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь запас стрелкового вооружения включая гранатометы близко Луганского. "По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также, с временно оккупированного Первомайска, соперник обстрелял окрестности Пидлисного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются ", подчеркнули в пресс-центре.

      Со 120-мм минометов и вооружения БМП боевики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках обороны ВСУ боевики провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого.

      На донецком направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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