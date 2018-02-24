За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, не пострадал ни один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь запас стрелкового вооружения включая гранатометы близко Луганского. "По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также, с временно оккупированного Первомайска, соперник обстрелял окрестности Пидлисного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются ", подчеркнули в пресс-центре.

Со 120-мм минометов и вооружения БМП боевики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках обороны ВСУ боевики провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого.

На донецком направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.