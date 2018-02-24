Погода, Новости, загрузка...

Политические Сводки

Активисты возле дома Луценко разбили палатку и объявили о бессрочном пикете
24.02.2018 16:16
Активисты возле дома Луценко разбили палатку и объявили о бессрочном пикете Активисты «движения Новых сил» и неравнодушные киевляне провели акцию под домом генпрокурора Луценко с требованием освободить Севериона Дангадзе, которого называют «политзаключенным».

Они разбили палатку и объявили о бессрочном пикетировании, сообщает пресс-служба партии «Движение НОВЫХ СИЛ Михаила Саакашвили».

Активисты призвали генпрокурора Луценко выйти к митингующим, выступили в требованием освободить Севериона Дангадзе и других политзаключенных. Среди митингующих и родители Севериона Дангадзе, которые выразили благодарность людям, которые его поддерживают.

Под домом Генпрокурора митингующих встретило большое количество нацгвардейцев и полиции.

Активисты разбили возле дома Луценко палатку, объявили про бессрочную акцию и призвали людей присоединяться.

Напомним, уже три месяца руководитель Киевского областного отделения партии «Движение НОВЫХ СИЛ Михаила Саакашвили» Северион Дангадзе находится под стражей. Представители власти его обвиняют в попытке «госпереворота за деньги Курченко».

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить