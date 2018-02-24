Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

В субботу вдоль линии соприкосновения сохраняется соблюдение минских договоренностей, обстрелов не зафиксировано, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей", – говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

В информации подчеркивается, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником.

"Сегодня, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК, восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения до населенного пункта Луганское. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы облегчить жизнь гражданскому населению", – сказано в сообщении.