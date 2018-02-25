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Политические Сводки

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"
25.02.2018 04:10

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

        Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз заявил, что у России нет на него компромата.

      В "Твиттере" он процитировал телеканал "Фокс-ньюс", отметивший, что "у России никогда не было компрометирующей информации о Дональде Трампе".

      "Конечно же. Потому что ничего компрометирующего нет и не было", - отметил он.

      Кроме того, президент назвал расследование данных о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ "охотой на ведьм", а также "ужасным нарушением закона".

      Наконец, Д.Трамп вновь раскритиковал своего предшественника на посту президента Барака Обаму за неспособность противостоять приписываемым России попыткам повлиять на американские выборы. "И Обама ничего не предпринял в том, что касается России", - написал он.

      Противники Д.Трампа часто предполагали, что РФ могла собрать на него компромат, чтобы получить возможность влиять на решения президента США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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