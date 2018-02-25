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Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России
25.02.2018 07:46

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

        Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала исполкому МОК не снимать отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР).

      "Хотели бы рекомендовать снять отстранение с ОКР, но это невозможно. Много изменений (в системе борьбы с допингом в России - ИФ) произошло, еще много должно быть сделано", - заявила глава комиссии МОК Николь Хоеверц на сессии исполкома МОК в воскресенье.

      Она добавила, что комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб олимпийских спортсменов из России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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