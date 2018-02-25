Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в воскресенье полного прекращения огня не наблюдалось и течение дня группировки боевиков продолжили нарушать режим тишины, в результате чего воин ВСУ погиб и еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фесбук.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям украинских военных неподалеку н.п.Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия соперник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и н.п.Новолуганское.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по военнослужащим ВСУ у Водяного, а из стрелкового оружия - по бойцам у шахты Бутовка.