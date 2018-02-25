В Харькове без отопления остаются 97 объектов – Зубко

По состоянию на 16:00 воскресенья в Харькове из-за аварии на теплосетях без отопления остается 97 объектов (многоквартирных домов и объектов соцсферы), сообщил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольные учреждения и 4 школы... Первоочередное обеспечение теплом с применением тепловых генераторов осуществляется в четырех лечебных учреждениях с постоянным пребыванием людей, особое внимание уделено городскому перинатальному центру. Для поддержания температурного режима в детском доме "Малютка" ГСС задействовала 4 тепловых генератора", - написал Г.Зубко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, ремонтные работы ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной. Системы електро-, газо- и водоснабжения объектов работают в штатном режиме.

Оперативный штаб принял решение о разворачивании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей домов, которые остались без тепла. Подготовлено 6 мобильных пунктов обогрева.

Решение относительно учебного процесса в школах планируется принять до конца дня.

Работниками социальной защиты установлен контроль и оказание помощи людям с инвалидностью и пожилым людям в домах, которые остались без теплоснабжения.

Как сообщалось, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы. По состоянию на 7:00 воскресенья без тепла оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

В воскресенье днем заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий вылетели в Харьков для координации работ по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения.