Сообщение о минировании ТРЦ в Херсоне не подтвердилось – полиция

Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов в здании торгово-развлекательного центра в Херсоне, сообщение оказалось ложным.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Отмечается, что в воскресенье, 25 февраля, полицейские получили сообщение о минировании торгово-развлекательного комплекса. На место происшествия прибыли специалисты всех экстренных спецслужб. Охрану порядка и безопасность граждан обеспечивали 30 полицейских.

Правоохранители оцепили территорию, из помещения эвакуировали около 5 тыс. человек. Также здание и прилегающую территорию торгово-развлекательного центра обследовали взрывотехники и кинологи, однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.