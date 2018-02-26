Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции против РФ, обсудит Молдавию, Венесуэлу и ближневосточный мирный процесс

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, утвердят продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

"Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Они продлены на 6 месяцев до 15 сентября. В нынешнем списке нет никаких изменений ни по физическим, ни по юридическим лицам", – прокомментировал это решение "Интерфаксу" европейский источник в Брюсселе.

"Официальное решение о продлении состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 26 февраля", – добавил он.

В документах Coreper этот пункт числится в списке вопросов к утверждению без обсуждения.

Заседание совета, как и обычно, начнется с дебатов, посвященных наиболее актуальным вопросам международной повестки. Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено на Сирии – ситуациях в Восточной Гуте и в Африке. Запланирован также обмен мнениями по итогу состоявшейся в Брюсселе 23 февраля конференции высокого уровня по проблематике африканского региона Сахель.

Комментируя журналистам в минувший четверг повестку Совета ЕС на условиях анонимности, высокопоставленный европейский чиновник выразил тревогу Евросоюза в связи с происходящим в Восточной Гуте.

"Это абсолютно недопустимо. Мы призываем к прекращению военных действий в Восточной Гуте", – сказал собеседник СМИ, подчеркнув приоритет ООН в урегулировании сирийского кризиса.

На неформальном саммите 27 государств ЕС, заседавшем в Брюсселе 23 февраля, глава Евросовета Дональд Туск обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада, который, по его словам, подвергает жестоким бомбардировкам гражданское население.

"Мы требуем, чтобы они остановили это насилие. ЕС призывает немедленно прекратить огонь и обеспечить безотлагательный гуманитарный доступ и защиту гражданских лиц", – заявил Д.Туск на пресс-конференции в минувшую пятницу.

В рамках основной повестки дня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Молдавией и подтвердят свою всестороннюю помощь проводящимся в стране реформам.

"Мы поддерживали и продолжим поддерживать реформы, которые осуществляют власти республики, включая нашу макроэкономическую помощь", – сказал европейский источник.

Главы МИД стран ЕС обменяются мнениями по ситуации в стране. Дискуссия также будет посвящена реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обязательствам ЕС по развитию страны и перспективам на будущее до следующих парламентских выборов.

Ожидается также обсуждение роли Молдавии в программе ЕС "Восточное партнерство" и ее участия в сфере безопасности.

В материалах к этому заседанию отмечается, что "в перспективе предстоящих выборов (в Молдавии – ИФ) совет вынужден сообщить, что он сожалеет, что новый избирательный закон не учел некоторые принципиальные рекомендации, сформулированные в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ". В документе напоминается, что "прозрачные, открытые для всех и заслуживающие доверия выборы на центральном и местном уровнях приобретают капитальное значение".

"Совет должен также напомнить, что свобода СМИ и плюрализм необходимы для демократического общества, и в этом контексте призвать Молдавию провести реформы против концентрации акций СМИ, гарантирующие свободу СМИ и плюрализм", – отмечают в Брюсселе.

"Совет также подчеркнет, что необходимо немедленно удвоить усилия для проведения более энергичной борьбы против коррупции, которая приведет к конкретным результатам и, помимо прочего, будет сопровождаться углубленной реформой юридической системы, включая соответствующую министерскую структуру", – говорится в материалах, опубликованных советом.

В них также указывается на то, что "совет будет настаивать, что все это подразумевает проведение углубленных расследований и дальнейших беспристрастных и исчерпывающих судебных мер в отношении всех лиц, вовлеченных в масштабное банковское обман, вскрытое в 2014 году".