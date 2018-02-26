Боевики 5 раз обстреляли силы АТО, погиб один военный ВСУ, еще один ранен

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, информирует пресс-центр штаба АТО.

"В целом за минувшие сутки по всей линии соприкосновения, агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной утром в понедельник на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

На Луганском направлении соперник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону украинских позиций в районе Зайцевого. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия обстреливали защитников шахты Бутовка.