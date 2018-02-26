Климпуш-Цинцадзе 26-27 февраля посетит Брюссель для встречи с зампредом ЕК Домбровскисом и проведения ряда встреч в институциях ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 26-27 февраля посетит Брюссель (Бельгию) для встречи с заместителем председателя Европейской Комиссии по зоне евро и финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом и проведения ряда встреч в институциях Европейского Союза.

"В программе рабочего визита вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в Брюссель 26-27 февраля – встреча с вице-президентом ЕК по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала В.Домбровскисом. Речь пойдет о ходе внутренних преобразований в Украине и о выделении Украине международной финансовой помощи, окончательное решение о которой ЕК планирует рассмотреть в последние дни февраля", – сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в пресс-службе офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

27 февраля И.Климпуш-Цинцадзе выступит на конференции "Украинская Лаборатории 2018", примет участие в заседании подкомитета Европейского Парламента по вопросам обороны и безопасности, а также в открытии мероприятия с участием представителей украинского Фонда братьев Кузьминых (фонд занимается реабилитацией бойцов АТО).

Кроме того, запланирована встреча И.Климпуш-Цинцадзе с депутатами Европейского парламента на тему "Имплементация Соглашения об ассоциации, будущее отношений Украина-ЕС".