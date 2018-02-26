Трамп объявил о новом пакете санкций, нацеленных на увеличение давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении нового пакета ограничительных мер, направленных на усиление давления на Северную Корею.

"Я хочу сказать это, люди спрашивали. Мы ввели сегодня против Северной Кореи самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны", - заявил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Д.Трамп также выразил надежду на то, что благодаря этим мерам "случится что-то положительное, мы увидим это".

"Санкции, которые действуют сегодня – самые мощные, которые наша страна когда-либо вводила против другого государства", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Президент США заявил также, что готов к жестким действиям, если санкции против КНДР не подтолкнут эту страну к прекращению работы над ядерным оружием и баллистическими ракетами.

"Если это не даст результатов, то приступим к фазе номер два. И это может быть жестко", – добавил Д.Трамп.

Санкции нацелены против 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер, сообщила власть президента США.

Несколькими неделями ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Северную Корею в скором времени ожидают "наиболее жесткие и агрессивные" экономические санкции.