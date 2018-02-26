В Лондоне откроется серия аукционов "Искусство ХХ века на Christie's"

Работы Пабло Пикассо, Клода Моне, Пауля Клее и других мастеров выставят в рамках серии торгов "Искусство ХХ века на Christie's" в феврале-марте в Лондоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

"Вечерние торги "Искусство импрессионизма и модернизма" 27 февраля 2018 года откроют серию аукционов "Искусство ХХ века на Christie's", которая продлится вплоть до 7 марта. На продажу будут выставлены работы из целого ряда частных коллекций, включая подборку "Взгляд архитектора" (с превосходным натюрмортом Джорджо Моранди) и собрание "Абстракция без границ" (композиции Жоржа Брака и Франсиса Пикабиа), в котором представлены произведения, охватывающие историю развития европейского абстрактного искусства в ХХ веке", - рассказали "Интерфакса" в пресс-службе.

Там отметили, что помимо этого из коллекции Triton Collection Foundation на продажу будут выставлены творения Клода Моне, Тео ван Рейссельберге и Яна Торопа, а из собрания Вильгельма Рейнольда - редкая картина Оскара Кокошки.

Подборку работ, выставляемых на февральские торги, возглавляет датируемая 1947-1948 годами работа Пабло Пикассо "Обескровленный петух" (2,2-2,8 млн фунтов), относящаяся к знаменитой серии натюрмортов, написанных художником во время и сразу после окончания Второй мировой войне.

Другими топ-лотами вечера станут полотно Андре Дерена "Лондон: Темза близ Вестминстерского моста" (1906-1907 годы, оценка: 6-9 млн фунтов); относящаяся к позднему периоду творчества Пабло Пикассо картина "Мушкетер и сидящая обнаженная" (1967 год, 12-18 млн фунтов); а также "Эскиз к пейзажу" Василия Кандинского (1910 год, 3-5 млн фунтов).