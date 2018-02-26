В Киев из-за непогоды 27 февраля могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

В связи с возможным ухудшением погодных условий во вторник, 27 февраля, вероятно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в украинскую столицу, сообщает Киевская городская государственная власть.

Городская власть просит водителей учесть эту информацию, планируя маршруты, а также просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным автотранспортом, предоставляя преимущество общественному. "Автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

27 февраля в Киеве ожидаются вьюга, на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с. По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем - снег, вьюга, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 17-19°, днем 10-12° мороза.