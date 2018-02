DowDuPont объявила названия трех компаний, на которые она разделится

DowDuPont Inc., образованная в 2017 году в результате слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co., объявила названия трех компаний, на которые она будет разделена.

Производитель химии для сельского хозяйства, включая гербициды и ГМО, будет называться Corteva Agriscience. Его штаб-квартира будет находиться в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Выручка pro forma этого подразделения в 2017 году составляла $14 млрд, операционная EBITDA - $2,6 млрд, сообщается в пресс-релизе DowDuPont.

Компания, которая будет специализироваться на выпуске различных материалов для аэрокосмической, автомобильной и электротехнической отраслей, со штаб-квартирой в городе Мидленд получит название Dow. Выручка pro forma этого подразделения в прошлом году равнялась $44 млрд, операционная EBITDA - $9,1 млрд.

DuPont сосредоточится на производстве специализированной химической продукции. Его штаб-квартира также будет расположена в Уилмингтоне. Выручка pro forma за минувший год составляла $21 млрд, операционная EBITDA - $5,3 млрд.

DowDuPont уже давно объявила о планах выделить активы в три независимых узкоспециализированных бизнеса, каждый из которых пройдет листинг на бирже.

Согласно планам, Dow должна начать работу в качестве независимой компании до конца первого квартала 2019 года, два других подразделения - к 1 июня 2019 года.

Капитализация DowDuPont за последние двенадцать месяцев выросла примерно на 16% и составляет в настоящее время около $171,4 млрд.