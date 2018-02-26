Нефть стабильна в ходе торгов

Стоимость нефти эталонных марок меняется слабо и разнонаправленно в понедельник, инвесторы оценивают новости о перебоях экспорта сырья из Ливии и заявлениях представителей Саудовской Аравии.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 подешевели на $0,07 (0,1%) - до $67,24 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в апреле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличилась на $0,04 (0,06%) - до $63,59 за баррель.

Как сообщалось, Ливия сократила поставки нефти с терминала Меллита, поскольку добыча на месторождении El-Feel была приостановлена впервые за два месяца из-за акций протеста. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

"Скорее только, инвесторы видят в проблемах Ливии возможный драйвер роста цен, но долго этот эффект не продлится, - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган. - Фундаментальные показатели мирового рынка улучшаются с момента сокращения добычи странами ОПЕК и их партнерами, а хороший спрос дополнительно поддерживает цены".

Тем временем министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на выходных, что ограничения ОПЕК+ на добычу нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким образом, чтобы не потревожить рынок.

По мнению Мейнарда Холта, гендиректора специализирующегося на энергетике банка Tudor, Pickering, Holt & Co., котировки нефти марки WTI будут колебаться в пределах $60-75 за баррель до конца 2019 года. Также он отметил, что риски спросу, связанные с электромобилями и мерами по сокращению использования ископаемого топлива, завышены.

Вместе с тем аналитики Barclays отмечают "существенный риск коррекции нефтяного рынка" во II полугодии и ожидают, что Brent вернется к ценовому диапазону от $55 до $60 за баррель.