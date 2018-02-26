Пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

Несколько десятков активистов – членов организаций "Свободные люди", "Самооборона Майдана в Одесской области", "Организация участников АТО "Булава", "Национальное сопротивление", "Национальный корпус Одессы" – приняли участие в пикете у здания Генерального консульства Российской Федерации в Одессе.

Как сообщается на странице организации "Свободные люди", в акции также принимали участие вынужденные переселенцы из оккупированных территорий Донбасса.

Среди требований пикета было прекращение российской агрессии, освобождение всех заложников, захваченных территорий и наказание виновных в агрессии.

Во время акции ее участники зажгли файеры синего и желтого цветов и облили забор дипломатического учреждения красной краской, которая, по задумке организаторов, символизирует кровь.