Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 22,1% против 18% за 2016 год, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно данным Госстата, за прошлый год освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за 2017 год уменьшились в Киевской (на 5,9%) области.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в прошлом году зафиксирован в здравоохранении (на 89,5%); образовании (на 68,4%); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 65,9%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 44,9%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 42,2%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 35,5%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 32,4%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 31,2%); промышленности (на 23,4%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 18,7%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 13,0%), строительстве (на 10,5%).

При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9%. Соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 47,6%, в здания и сооружения – 44,8% всех инвестиций.

На капитальный ремонт активов направлено было 38,8 млрд капитальных инвестиций (9,4% от общего объема).

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.

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