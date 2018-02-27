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За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения
27.02.2018 06:33

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения

      За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих ранены, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

      На Луганском направлении боевики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ возле Троицкого.

      На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, враг вел огонь по украинским опорным пунктам близко Лебединского. Также, из стрелкового оружия, обстреливали защитников Каменки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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