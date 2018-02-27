Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщило агентство "Блумберг". "Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете. С.Мнучин на минувшей неделе уже заявил журналистам в Белом доме, что санкции готовятся. "Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет", - сказал он, добавив, что о них будет объявлено "в течение нескольких недель". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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