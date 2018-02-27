Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщило агентство "Блумберг".
"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.
С.Мнучин на минувшей неделе уже заявил журналистам в Белом доме, что санкции готовятся.
"Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет", - сказал он, добавив, что о них будет объявлено "в течение нескольких недель".