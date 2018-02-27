Порошенко отметил государственными наградами 108 военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о награждении государственными наградами 108 военнослужащих, сообщают в пресс-службе Администрации президента.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 108 воинов. Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из которых 43 посмертно и 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел Украины, также представлены к награде посмертно и один раненый военнослужащий Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Бойцы, отмеченные орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" III степени, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества", принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

между награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, лейтенант Федор Караконстантин.

"За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Федор Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно)", - сообщили в администрации.