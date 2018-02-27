В Харькове восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях

В Харькове полностью возобновлена подача тепла в здания, оставшиеся без отопления из-за аварии на теплосетях в субботу, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары). По состоянию на 23 ч. 20 мин. 26 февраля теплоснабжения восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.