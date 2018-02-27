Трамп назначил главу предвыборной кампании на выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, сообщили во вторник источники агентства Associated Press.

Парскейл - консультант и товарищ зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации.