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Трамп назначил главу предвыборной кампании на выборы 2020 года
27.02.2018 18:53

Трамп назначил главу предвыборной кампании на выборы 2020 года

Трамп назначил главу предвыборной кампании на выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, сообщили во вторник источники агентства Associated Press.

Парскейл - консультант и товарищ зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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