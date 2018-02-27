Лутковская настаивает на всестороннем расследовании поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская просит Национальную полицию в Закарпатской области взять на особый контроль досудебное расследование поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség).

Как сообщает во вторник пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека на странице в соцсети Фейсбук, у В.Лутковской вызывает большое беспокойство то, что это уже второй случай повреждения помещения венгерского национального меньшинства в Ужгороде за последний месяц.

Так, 4 февраля в этом городе также произошла попытка поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья", в связи с чем омбудсменом было открыто производство и направлен требование в адрес Национальной полиции в Закарпатской области о необходимости обеспечение быстрого и всестороннего расследования уголовного преступления с обязательным расследованием мотива нетерпимости.

"Учитывая повторяемость совершения противоправных действий в отношении представителей венгерского национального меньшинства, содержащих признаки разжигания межнациональной розни и ненависти, в главное управление Национальной полиции в Закарпатской области направлен повторный требование с просьбой взять на особый контроль проведение досудебного расследования вышеописанных уголовных преступлений, в том числе тщательно проверить версию совершения их по причине национальной нетерпимости", - сказано в сообщении.

У В.Лутковской напоминают, что ночью 27 февраля 2018 года в Ужгороде на Православной набережной злоумышленники осуществили поджог здания, в котором расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья".

В частности, по информации СМИ, в окно организации неизвестными лицами была брошена бутылка с "коктейлем Молотова", в результате чего выгорело около 25 кв. м здания.

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя Общества венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса КМКС в Ужгороде в ночь на вторник стоят иностранные граждане, а не украинцы.

Как позже сообщило издание Polska Agencja Prasowa, трое подозреваемых в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде задержаны в Польше, и суд вынес решение об аресте двоих из них. "Агентство внутренней безопасности расследует различные вопросы, связанные с попыткой поджечь здание Общества венгерской культуры в Украине. Рассматриваются в том числе международные контакты задержанных в этом деле", - рассказал изданию пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин (Stanisław Żaryn).