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Лутковская настаивает на всестороннем расследовании поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья"
27.02.2018 19:06

Лутковская настаивает на всестороннем расследовании поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья"

Лутковская настаивает на всестороннем расследовании поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья"

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская просит Национальную полицию в Закарпатской области взять на особый контроль досудебное расследование поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség).

Как сообщает во вторник пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека на странице в соцсети Фейсбук, у В.Лутковской вызывает большое беспокойство то, что это уже второй случай повреждения помещения венгерского национального меньшинства в Ужгороде за последний месяц.

Так, 4 февраля в этом городе также произошла попытка поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья", в связи с чем омбудсменом было открыто производство и направлен требование в адрес Национальной полиции в Закарпатской области о необходимости обеспечение быстрого и всестороннего расследования уголовного преступления с обязательным расследованием мотива нетерпимости.

"Учитывая повторяемость совершения противоправных действий в отношении представителей венгерского национального меньшинства, содержащих признаки разжигания межнациональной розни и ненависти, в главное управление Национальной полиции в Закарпатской области направлен повторный требование с просьбой взять на особый контроль проведение досудебного расследования вышеописанных уголовных преступлений, в том числе тщательно проверить версию совершения их по причине национальной нетерпимости", - сказано в сообщении.

У В.Лутковской напоминают, что ночью 27 февраля 2018 года в Ужгороде на Православной набережной злоумышленники осуществили поджог здания, в котором расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья".

В частности, по информации СМИ, в окно организации неизвестными лицами была брошена бутылка с "коктейлем Молотова", в результате чего выгорело около 25 кв. м здания.

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя Общества венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса КМКС в Ужгороде в ночь на вторник стоят иностранные граждане, а не украинцы.

Как позже сообщило издание Polska Agencja Prasowa, трое подозреваемых в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде задержаны в Польше, и суд вынес решение об аресте двоих из них. "Агентство внутренней безопасности расследует различные вопросы, связанные с попыткой поджечь здание Общества венгерской культуры в Украине. Рассматриваются в том числе международные контакты задержанных в этом деле", - рассказал изданию пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин (Stanisław Żaryn).

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