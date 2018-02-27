Перспективы подготовки украинских военных летчиков в Великобритании обсудили в Муженко и Хилльер

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Стефан Хилльер обсудили перспективы подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС Великобритании и вопрос комплексной модернизации аэродромов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в соцсети Фейсбук, встреча В.Муженко и С.Хилльера состоялась во вторник в Киеве.

"Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжена и в 2018 году, - цитирует слова С.Хилльера пресс-служба Генштаб ВСУ.

В свою очередь В.Муженко сказал, что Украина также "особо заинтересована в организации курсов выживания для летного состава в рамках учебно-тренировочной миссии "Orbital".

Кроме этого, в ходе встречи обсуждался вопрос материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных сил ВСУ и комплексной модернизации отдельных аэродромов.

Сторонами была отмечена важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации ВС ВСУ на авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.