СММ ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) зафиксировали в промышленной зоне оккупированного г.Донецка 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на линии разграничения (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК информирует: боевики оккупационной администрации Российской Федерации, несмотря на требования Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон, продолжают наращивать свой военный потенциал в населенных пунктах, которые временно неподконтрольны правительству Украины. В частности, по информации СММ ОБСЕ, в промышленной зоне города Донецка, наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения", - сообщила украинская сторона СЦКК на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в соцсети Фейсбук во вторник.

Кроме того, по информации СЦКК, в юго-западной части оккупированного Славяносербска выявлены 3 танка (Т-64), а на север оккупированной Амбросиивки - реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явное пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие действия со стороны боевиков создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан и нормального функционирования предприятий и инфраструктуры Донбасса.